CDA-politica slachtoffer familiedrama Haaksbergen

Uit onderzoek blijkt dat de 51-jarige bewoner zijn 46-jarige vrouw heeft omgebracht en daarna zichzelf.



De man en vrouw waren de bewoners van het huis waar ook een bed & breakfast in gevestigd is. Dat heeft de politie zaterdag gemeld.

Het vrouwelijke slachtoffer, Herma Boom, stond bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar 15e op de kandidatenlijst van het CDA. In het verleden was ze fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Amersfoort. Zij runde de bed & breakfast Buurse samen met haar partner.

'Onvoorstelbaar'

CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom noemt het nieuws ''onvoorstelbaar, tragisch en verdrietig''. De partij leeft met iedereen mee die het stel gekend heeft, aldus een woordvoerder van de partijvoorzitter.

Burgemeester van Haaksbergen Hans Gerritsen noemt het dubbele overlijden ''echt onbegrijpelijk, echt vreselijk''. Hoewel het stel ''pas'' 8 jaar in de gemeente woonde is het nieuws hard aangekomen in het dorp, laat hij weten. ''Al waren ze er niet geboren en getogen, het blijft schokkend. De bewoners waren in eerste instantie ook erg bang dat het een 'door iemand van buiten' gepleegde roofmoord was''.

Problemen

Volgens Gerritsen was niemand op de hoogte van problemen van het stel. ''Het was als donderslag bij heldere hemel: politie en hulpverleners hadden geen signalen gekregen. Hoogstens de buren merkten dat de man zich wat meer terugtrok. Hoe heeft het dan toch zo ontzettend mis kunnen gaan?''