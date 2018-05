Rechtbank doet uitspraak in liquidatieproces Passage

De rechtbank doet dan uitspraak tegen de 11 verdachten in de megazaak, die bijna vier jaar heeft gesleept. Tegen zes van de 11 heeft het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist.

Passage is het langstlopende strafproces uit de Nederlandse geschiedenis. Onderwerp van de zaak is een reeks liquidaties.

Vijf daarvan zijn gepleegd in 1993, twee in respectievelijk 2005 en 2006. De verklaringen van kroongetuige Peter la S. hierover vormen het hart van het bewijs dat justitie tegen de verdachten heeft verzameld.

La S. heeft opgebiecht dat hijzelf betrokken is bij een van die moorden. In ruil voor zijn verklaringen heeft justitie de strafeis in zijn zaak gehalveerd: 8 in plaats van 16 jaar.

Nieuw leven

Daarnaast is La S. in de gelegenheid gesteld een nieuw leven te beginnen, waarin hij onvindbaar zal zijn voor de Passageverdachten. Problemen over deze afspraken hebben tot enorme vertraging van het proces geleid.

De grote vraag is of de rechtbank de verklaringen van La S. als bewijs zal accepteren.

