'Spreken van bijna-vliegramp Uitgeest onverantwoord'

Dat laat woordvoerster Bertine Langelaan van de Luchtverkeersleiding Nederland aan NU.nl weten.

"Het verhaal dat nu in de landelijke media te lezen is dat twee toestellen bijna tegen elkaar aan zijn gevlogen, is veel te voorbarig. Daar balen we van", zegt Langelaan. "Het klopt dat de separatiegrens (de minimum afstand tussen twee vliegtuigen, red.) is overschreden, maar verder is er nog geen informatie bekend. Je kunt dus niet stellen dat er sprake was van een ramkoers."

Het Noordhollands Dagblad stelde maandag dat een Airbus en een Boeing op 13 november boven het Alkmaardermeer op ramkoers lagen, waarna een late koerscorrectie een grote ramp voorkwam. Deze conclusie werd getrokken uit transpondergegevens op de site van bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS).

Geen reëel beeld

"De luchtverkeersleiding gaat net als de Onderzoeksraad voor de veiligheid wel onderzoek doen naar dit incident, maar de aanname dat een vliegramp is voorkomen kun je op basis van die gegevens en de vliegbeweging van de piloot niet doen. Die geven geen reëel beeld."

"Bovendien kan het zo zijn dat de toestellen wel dezelfde koers vlogen, maar niet op dezelfde hoogte. Dat hebben we als luchtverkeersleiding liever niet, maar dat wil nog niet zeggen dat een botsing op handen was", legt Langelaan uit. "Daar is door de piloten ook niets over gezegd."

Opeenstapeling

Door verschillende veiligheidsprocedures en alarmsystemen in de vliegtuigen zelf moet er heel veel misgaan voor het tot een crash komt. "Een enorme opeenstapeling", stelt Langelaan. "Dit is een vorm van paniekzaaien die absoluut niet noodzakelijk is. We wachten af tot de cijfers bekend zijn en geven dan een oordeel."

De Luchtverkeersleiding stelt zoals gezegd wel een onderzoek in. "We willen vooral ook weten welke procedures bij dit incident nodig zijn geweest om te voorkomen dat het mis is gegaan."

Te vroeg

De Onderzoeksraad voor de veiligheid wil verder niet op het onderzoek ingaan. "Wel is duidelijk dat de conclusies die nu al worden getrokken te vroeg komen", reageert woordvoerder Wim van der Weegen.

"Wij zijn nu volop met ons onderzoek begonnen. Aannames die verder worden gedaan zijn voor rekening van de personen of organisaties die die aannames doen."

Sensatiejournalistiek

Luchtvaartdeskundige Hans Heerkens van de Universiteit Twente onderschrijft de reactie van de Luchtverkeersleiding dat de aanname van een nipt voorkomen vliegramp onverantwoord is.

"Daar hebben ze gelijk in", zegt hij tegen NU.nl. "Er wordt nu een bijna vliegramp van gemaakt, dan wordt het gelijk heel ernstig. De feiten zijn echter niet bekend, dus het is speculeren en een beetje sensatiejournalistiek."

"Dat laat onverlet dat er wel iets gebeurd kan zijn. Vliegtuigen vliegen heel snel en met die snelheden kan de afstand tussen twee toestellen zo verdwenen zijn. Er is een breed scala een veiligheidssystemen, waaronder het Traffic collision avoidance system (TCAS), die piloten waarschuwen als ze te dicht bij elkaar komen", legt Heerkens uit. "Ik zou wel willen weten waarom dat kennelijk niet goed gewerkt heeft."

Opheldering

De gemeente Uitgeest heeft om opheldering gevraagd over het incident. "Feitelijk beschouwen wij een dergelijke situatie vanuit de veiligheidsrisico's voor de woonkern van Uitgeest als onacceptabel", luidt een verklaring.

"Wij stellen ons op het standpunt dat herhaling van een dergelijk risico dient te worden uitgesloten. Dit in lijn met onze herhaalde stellingname in diverse overlegsituaties dat aanvliegroutes boven bewoonde gebieden met de grootst mogelijke zorg moeten worden omgeven."