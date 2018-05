Aanhoudingen in grote witwaszaak

Hij werd vrijdag gearresteerd. Zijn 49-jarige bedrijfsleider en plaatsgenoot is zondag opgepakt. Dat maakte de politie maandag bekend.

De witwaszaak kwam aan het licht nadat de politie twee partijen cocaïne had onderschept die was verstopt in ladingen ananas. De eindbestemming van het fruit was de Apeldoornse ondernemer. Zijn betrokkenheid bij de smokkel werd onderzocht, maar niet bewezen. Wel zag de politie aanleiding zijn financiën eens door te nemen.

Verdachte geldstroom

Uit dit onderzoek bleek dat sinds 2007 sprake is van verdachte geldstromen. Van enkele miljoenen euro's is de herkomst onduidelijk, aldus de politie. Op 1 oktober werd een eerste verdachte aangehouden, een 53-jarige man uit Laren (NH).

De politie nam ook goederen in beslag, zoals een Audi A8, een groot geldbedrag (aangetroffen in een kluis achterin de Audi), 8 horloges, een muntenverzameling, een heteluchtballon, een oldtimer en een Porsche. Verder werd onroerend goed in beslag genomen, waaronder een bosperceel en recent de inventaris van een restaurant in Apeldoorn.

Alles behoorde toe aan de ondernemer.