Twee schapendieven gepakt

De politie doorzocht dinsdagmorgen ook panden in Ochten en Opheusden.

Uit de Bommelerwaard werden de afgelopen tijd honderden schapen gestolen uit weilanden.

Een groot aantal van die gestolen schapen is teruggevonden. Ze liepen in weilanden in Dodewaard en Echteld, waar Opheusden onder valt. De politie nam deze kuddes in beslag. Vorige week bleek uit DNA-onderzoek dat de schapen thuishoorden in Ammerzoden.

Naar de herkomst van ruim 100 ook in beslag genomen schapen is nog onderzoek gaande.