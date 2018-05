Nog geen duidelijkheid over fiets Tanja Groen

Het model is wel hetzelfde, maar er staan geen framenummer en postcode in.

Volgens eerdere informatie die de politie ontving zou deze informatie wel in de fiets moeten staan, meldt een woordvoerder van de politie Limburg aan NU.nl.

Dat blijkt uit onderzoek door politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), maakte de politie maandag bekend. De fiets wordt nu microscopisch onderzocht op laksporen en biologische sporen om aan de weet te komen hoe lang het rijwiel onder water heeft gelegen.

Het duurt zeker zes weken voor duidelijk is, of de fiets van Tanja Groen is geweest. De fiets werd vorige week zondag gevonden door een duikteam van vrijwilligers op aanwijzing van een roedeloper. Afgelopen zondag vonden de duikers op aanwijzing van de man een buis met plastic inhoud.

Onderzoek

Het duikteam overhandigde beide voorwerpen aan de politie. Die onderzoekt of er een samenhang is met de nooit opgeloste verdwijning van de toen 18-jarige studente uit Schagen (Noord-Holland).

De politie stelt vooralsnog geen onderzoek in naar de vindplaats van fiets en buis. Daartoe is geen aanleiding omdat niet duidelijk is of beide voorwerpen te maken hebben met Tanja Groen, licht de politie toe.