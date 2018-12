'Bevolking negeert sirenes'

MAASTRICHT - De Maastrichtse raadsfractie PVM heeft donderdag de noodklok geluid over het negeren van de sirenes, die dinsdag per ongeluk afgingen in heel Zuid-Limburg.

Mensen reageerden er niet op en volgden aanwijzingen door hulpverleners om naar binnen te gaan niet op, aldus PVM in vragen aan burgemeester en wethouders.

Een woordvoerder van de brandweer noemde het in een reactie menselijk dat mensen de sirenes negeerden. ''Hier zijn rampen en crises niet aan de orde van de dag zoals in Israël'', zei.

''Bovendien weet ruim 80 procent van de mensen best wel wat te doen, ze kijken echter eerst of er rook of sirenes van hulpdiensten zijn. Zo niet, dan gaat het leven door.''

Vanaf november krijgen mensen in regio's waar rampen plaatsvinden een gericht sms-alarm.