Het slachtoffer werd gestoken in haar nek, buik, zij en arm. Na de steekpartij op een parkeerplaats bij de Bermdijk vluchtten de verdachte vrouw samen met de twee mannen in een auto.

Agenten wisten het voertuig korte tijd later te stoppen. De vrouw bleek echter niet meer in de auto te zitten. Korte tijd later werd ze alsnog aangehouden. Ze had zich verstopt in de bosjes.

Het slachtoffer was na de steekpartij aanspreekbaar. Ze is in het ziekenhuis onmiddellijk geopereerd. De politie denkt dat het motief voor de steekpartij in de relationele sfeer ligt.

Vrouw steekt in op vrouw in Rotterdam