'Mogelijk geen strafrechtelijke vervolging machiniste'

FNV Bondgenoten heeft het Openbaar Ministerie in oktober gevraagd machinisten die door rood rijden niet langer strafrechtelijk te vervolgen. "Het OM lijkt geneigd daarin mee te gaan", zegt bestuurder Roel Berghuis dinsdag.

De bond wees er in oktober op dat machinisten incidenten veilig moeten kunnen melden zonder dat ze zelf meteen in staat van beschuldiging worden gesteld.

"Er is geen machinist die het in zijn hoofd haalt om expres door rood te rijden", legt Berghuis uit. "Als het gebeurt, moet er meer aan de hand zijn.De situatie kan bijvoorbeeld onoverzichtelijk zijn."

Het is volgens hem beter eerst de onderzoeken af te wachten en dan te besluiten of een machinist moet worden vervolgd. "Het is van belang na te gaan wat er misgaat als een machinist door rood rijdt. We moeten hiervan leren voor de toekomst." Vervolging zou het leren en verbeteren in de weg staan.

Slachtoffers

Bij het ongeluk afgelopen zaterdag vielen 42 zwaargewonden en 75 lichtgewonden. Achttien slachtoffers werden in een ziekenhuis opgenomen.

Zondag overleed een 68-jarige vrouw uit het oosten van het land aan haar verwondingen. Maandag lagen nog tien slachtoffers in het ziekenhuis.

Machiniste mogelijk niet vervolgd