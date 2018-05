Politie bij school Sneek na dreigtweet

In het twitterbericht werd ook gedreigd met geweld. Drie leerlingen zijn even na het middaguur opgepakt vanwege de dreigtweet.

De rector van het Bogerman College aan de Hemdijk stuitte vrijdag op de tweet, meldt de politie maandag. De politie besloot daarop in overleg met de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de school tot de preventieve actie, die 'dergelijk gedrag' moet ontmoedigen.

'Geen risico'

Volgens de politie kan het bericht een uit de hand gelopen grap zijn, maar is dat niet zeker. Daarom is besloten tot de massale inzet van agenten. "We willen geen enkel risico nemen. Er zijn altijd mensen die rare dingen willen uitspoken", vertelt een woordvoerder van de politie. Naast de tientallen agenten zijn er ook veel politieauto's bij de school.

De drie aangehouden verdachten zijn twee jongens van 16 jaar en één van 15. Zij zijn naar een politiebureau gebracht. Het komende uur wordt bekeken of de massale politie-inzet op de school nog langer nodig is. "Die jongens zijn nog niet veroordeeld, maar slechts verdachten. Maar we lijken met hun arrestatie in de goede richting te zitten", aldus de woordvoerder.