'Reizen 2,5 procent te duur door schulden OV-chipkaart'

Dat concludeert De Telegraaf vrijdag op basis van eigen onderzoek.



Bij het zwaar gesubsidieerde project zouden de Nederlandse Spoorwegen slechts 25 miljoen van de ontvangen 226 miljoen in de oprichting van een gegevensverwerker hebben gestoken.

Waar de rest van het geld dan wel aan is besteed, blijft onduidelijk. Het bedrijf weigert vragen te beantwoorden en verwijst naar jaarverslagen, die geen verdere informatie geven.

Meer betalen

Daarnaast is het verlies van de producent van de OV-chipkaart, Trans Link Systems (TLS), opgelopen tot boven de 133 miljoen euro.

Dat geld is tot nu toe door de Nederlandse Spoorwegen aangezuiverd in de vorm van een lening. Daarvoor betaalt TLS een rente van zeven en zelfs tien procent. Dat ligt ver boven de marktconforme rentetarieven voor een financiële instelling.



De rentekosten en de schuld moet worden opgebracht door de klanten van TLS, de vervoersbedrijven, die per transactie betalen. Voor iedere handeling, inchecken en uitchecken, wordt een vast bedrag gerekend.

Volgens ingewijden van NU.nl gaat het daarbij om 6,6 eurocent per transactie, waardoor een rit op 13,2 eurocent aan administratieve lasten zou komen. In 2012 zal dat tarief verder stijgen.

Relatief duur

Volgens De Telegraaf is het gevolg van de financiële constructie dat de reiziger duurder uit is. Gemiddeld betaalt die 2,5 procent teveel voor zijn vervoersbewijs. Voor buspassagiers is het tarief procentueel het hoogst.

De gemiddelde reis is doorgaans fors voordeliger dan een treinreis, waardoor de administratieve kosten van de OV-chipkaart zwaar op het totaal tarief drukken.



De NS heeft met 68,75 procent van de aandelen een groot belang in TLS. Ook vervoerders RET, HTM en GVB zijn eigenaar. Hoge transactiekosten duperen dan ook vooral andere vervoerders als Connexxion, Veolia en Arriva.

Zij zijn dan ook niet te spreken. "Ik eis een stevig onderzoek naar alle gelden van chipkaartbeheerder TLS. NS krijgt subsidie en laat de vervoerders en uiteindelijk de reizigers nog een keer extra betalen", zegt directeur Anne Hettinga van Arriva, namens de vervoerders Connexxion, Veolia en Syntus tegen De Telegraaf.