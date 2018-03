Identiteit doden schietpartij Houten bekend

Het gaat om een 53-jarige man uit Wijk en Aalburg en een 47-jarige plaatsgenoot. Onbekenden schoten vrijdagavond bij het hotel de twee mannen dood.

De toedracht is nog onduidelijk. Ook over de dader(s) kon een woordvoerder zaterdagavond niets zeggen. De vluchtauto die vrijdagavond is gebruikt bij de schietpartij, is 's nachts uitgebrand teruggevonden in Utrecht.

De brandende wagen stond aan de Eendrachtlaan. Hij bleek gestolen en voorzien van valse kentekenplaten, liet de politie zaterdag weten.

Op eerste kerstdag wordt sectie verricht op de lichamen. De politie kon nog niet zeggen of het om een afrekening in het criminele circuit gaat.