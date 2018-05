Justitie moet besluit nemen in zaak Dost

De 15-jarige Willeke verdween in de nacht van 14 op 15 januari 1992 in het Drentse Koekange, waar zij destijds bij een pleeggezin woonde. Sindsdien wordt het meisje vermist.

In juni 2010 werden de pleegmoeder en -broer van Willeke opgepakt op verdenking van betrokkenheid in deze verdwijning. Een week later mochten ze weer naar huis, maar ze bleven wel verdachten in de zaak.

Sinds 2009 doet justitie opnieuw onderzoek. Ze gaat daarbij uit van een misdrijf en niet - zoals in de jaren '90 - van een vermissingszaak. Hiervoor werden 165 getuigen gehoord. De tegenstrijdige verklaringen die door de leden van de pleegfamilie werden afgelegd, leidden in 2010 tot de tijdelijke aanhouding van de pleegmoeder en -broer.

Boerderij

Rondom en in de boerderij in Koekange, waar Willeke destijds verbleef, werd tot vorig jaar september gegraven en gezocht naar sporen. Zonder resultaat. Toch heeft justitie dit dossier nog niet gesloten.

''Zolang het getuigen- en forensisch onderzoek nog niet volledig zijn, kunnen wij geen besluit nemen. De rechtbank heeft ons nu een deadline gegeven. We willen de zaak goed afronden en nemen de tijd die hier nog voor staat”, aldus een woordvoerster van het OM in Assen maandag.

Bijstaan

Het verzoek bij de rechtbank in Assen werd ingediend door de advocaten die de pleegmoeder- en broer bijstaan in deze zaak. ''We hadden al zo'n tijd niets meer gehoord. Terwijl deze bijzondere zaak veel in de publiciteit is geweest. Voor de cliënt willen we weten waar we aan toe zijn", meldde Vincent Wolting, de raadsman van de pleegbroer.

Ook de familie van Willeke Dost is opgelucht dat binnenkort meer duidelijkheid over deze zaak komt. ''Als de zaak tot een afronding komt, is de kans voor ons groter dat wij het dossier in kunnen zien. Dit verzoek is meermalen ingediend, maar tot nu toe is hier geen gehoor aan gegeven", zei advocaat Richard van der Weide, de advocaat van de tante van Willeke.