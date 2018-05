Nederland maakt zich op voor wintertijd

Om 03.00 uur moeten de klokken een uur worden teruggezet, waardoor de dag 25 uur duurt in plaats van de gewone 24 uur.

In 2012 gaat de zomertijd weer in op 25 maart. De wintertijd is eigenlijk de standaardtijd. Die duurt vijf maanden, van de laatste zondag van oktober tot de laatste zondag van maart. Zomer- en wintertijd werden voor het eerst ingevoerd in 1916.

Vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog gold lange tijd alleen de standaardtijd. In 1977 werd het onderscheid weer ingevoerd.

Oliecrisis

De herinvoering in de jaren '70 was een reactie op de oliecrisis. Door in de zomer langer gebruik te maken van het zonlicht, wordt energie bespaard. Als de zomertijd ook in de winter zou gelden, dan zou het rond de jaarwisseling pas rond 9 uur 's ochtends licht worden.