Rijkswaterstaat beproeft snelheidsslot

De begrenzer grijpt in op het moment dat de bestuurder de maximumsnelheid overschrijdt of geeft een waarschuwingssignaal. Dat maakte Rijkswaterstaat maandag bekend.

De 60 deelnemers werden geselecteerd na een oproep. ''We hebben gekeken of het pittige rijders waren'', aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De proef eindigt binnenkort.

Volgens de woordvoerster was die vooral van technische aard. Rijkswaterstaat wil weten of de begrenzer werkt en of het apparaat kan worden ingezet bij notoire hardrijders om zodoende de verkeersveiligheid te vergroten.

Oud-minister van Verkeer Camiel Eurlings stelde in 2008 voor een snelheidsslot in te voeren voor snelheidsduivels. Zijn opvolger Melanie Schultz van Haegen startte in februari met de proef met ISA, Intelligente Snelheidsadaptie.