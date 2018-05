Geen bouwstop kolencentrale Essent

Hoewel de Raad van State vorige week de natuurbeschermingsvergunning voor de centrale vernietigde, hoeft de provincie Groningen de energiereus geen bouwstop op te leggen.

Dat heeft de Raad van State vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Greenpeace en Natuur & Milieu hadden geëist dat de provincie Groningen RWE/Essent zou dwingen het werk aan de kolencentrale, die half is afgebouwd, te staken. Volgens hen is er sprake van illegale bouw nu er een streep is gehaald door de natuurvergunning.

Redelijke termijn

Volgens de Raad van State hebben de milieuorganisaties de provincie Groningen onvoldoende tijd gegeven om een beslissing te nemen over een bouwstop. Een termijn van 3 dagen is geen redelijke termijn, aldus de raad.

Verder oordeelt het bestuurscollege dat de stelling van Greenpeace en Natuur & Milieu dat verstorende werkzaamheden worden uitgevoerd die mogelijke effecten hebben op de zeezoogdieren, niet toereikend is.

Ook vindt de Raad van State het van belang dat RWE/Essent inmiddels heeft besloten om voorlopig geen werkzaamheden uit te voeren aan de koelwateruitlaat en ook het heien te stoppen.

Jammer

Greenpeace en Natuur & Milieu zijn tevreden dat RWE/Essent de bouwwerkzaamheden met de grootste effecten op de natuur heeft gestopt, maar vinden het jammer dat niet de hele bouw is stilgelegd.

De milieuorganisaties wachten nu het besluit van de provincie Groningen af om te beoordelen welke volgende stappen zij nemen. Woordvoerder Rolf Schipper van Greenpeace: ''Terwijl normale mensen voor elk tuinhuisje of dakkapel een vergunning nodig hebben, mag Essent nu al ruim een week zonder vergunning doorbouwen.''

Dinsdag blokkeerde Greenpeace een groot deel van de dag de toegangspoorten tot centrale-in-aanbouw. De blokkade werd uiteindelijk door de politie beëindigd.

Touwtrekken

In een reactie roept GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren RWE/Essent en milieuorganisaties op om te stoppen met het ''juridisch touwtrekken'' rond de bouw van de nieuwe kolencentrale.

Volgens Van Tongeren is de nieuwe uitspraak van de Raad van State van vrijdag niet een moment van victorie of nederlaag. Liever zou ze zien dat de partijen, inclusief de provincie Groningen, met elkaar om tafel gaan.

Mogelijk kunnen ze het erover eens worden dat er geen kolencentrale komt, maar een biomassacentrale, iets dat alle partijen volgens Van Tongeren wel willen.

Tevreden

RWE/Essent laat in een reactie weten tevreden te zijn met de uitspraak van de Raad van State en waardeert het dat de Raad van State in haar oordeel expliciet heeft meegewogen dat RWE/Essent op zorgvuldige wijze is omgegaan met de eerdere uitspraak van de Raad op 24 augustus.