NS wil steekvesten voor personeel

Het gaat om medewerkers Service & Veiligheid die informatie verstrekken op stations en moeten optreden bij geweld.

Dat heeft een woordvoerster van de NS donderdag gezegd. Ze bevestigde daarmee soortgelijke berichtgeving in Sp!ts.

Het is nog onduidelijk of de medewerkers een draagplicht of een advies krijgen. Daarover wordt nog overleg gevoerd. ''We zijn in de afrondende fase.’’

Experiment

Enkele personeelsleden experimenteerden een half jaar met de vesten. Ook stak de NS haar licht op bij andere vervoerders, zoals het Rotterdamse RET, waar sommige medewerkers al soortgelijke vesten dragen.

De zegsvrouw zei dat er niet een directe aanleiding is. ''Maar we willen niet wachten totdat die aanleiding er wel is.

De veiligheid van onze medewerkers staat voorop'', legde zij uit. De proef werd gehouden op voorspraak van het personeel.