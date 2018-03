Kustwacht zoekt naar herkomst ampullen

Op zee, het strand en vanuit de lucht is gepoogd verpakkingsmateriaal te zoeken dat kan leiden naar de vervuiler, aldus een woordvoerder van de Kustwacht.

Er zijn tijdens de zoektocht geen verpakkingen gevonden, waardoor het volgens de woordvoerder erg lastig wordt de vervuiler op te sporen.

Stranden vrijgegeven

Noord-Hollandse stranden zijn donderdag in de loop van de dag weer vrijgegeven door de politie, nadat alle ampullen waren opgeruimd en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had aangegeven dat de glazen buisjes de stof calciumcarbide bevatten, dat wordt gebruikt voor het meten van vochtigheid in beton.

Deze stof is volgens de politie niet giftig, maar als het in contact komt met water, kan een gas vrijkomen dat zeer brandbaar is.

Egmond aan Zee

De meeste ampullen zijn woensdagavond en donderdag overdag gevonden op het strand van Egmond aan Zee. Ook op de stranden van Wijk aan Zee, Velsen-Noord en Zandvoort spoelde een buisje aan.

De gemeente Bergen waarschuwt strandgangers met pamfletten de buisjes niet aan te raken, de vindplek te markeren en contact op te nemen met de reddingsbrigade via het alarmnummer 112.

Gevaarlijke stof strand Egmond