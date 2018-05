ProRail moet slagvaardiger en kleiner worden

Om dat te kunnen doen, kijkt het bedrijf kritisch naar alle activiteiten en ook of die aansluiten op die belangrijkste taak.

''Zo niet, dan stoppen we daarmee'', zei Marion Gout-Van Sinderen, de nieuwe baas van Prorail donderdag bij de presentatie van het jaarverslag.

Kleiner

Gout-Van Sinderen vindt dat Prorail kleiner, slagvaardiger en efficiƫnter moet worden. Daarom wordt per direct de inhuur van externe krachten sterk verminderd en komen er geen nieuwe fte's bij.

Prorail is niet tevreden over het afgelopen jaar, omdat de reizigers en de vervoerders niet tevreden waren.

''Dat betekent dat we nog meer ons best moeten doen.'' Vooral bij storingen en calamiteiten ging het in 2010 niet goed. ''We moeten beter worden als het fout gaat'', aldus Gout-Van Sinderen.

99,55 procent

De vervoerders konden het afgelopen jaar 99,55 procent van de tijd gebruikmaken van het spoor, meer dan in 2009 wat volgens de spoorbeheerder te danken is aan beter gepland onderhoud en doordat er minder tijd verloren ging aan storingen.

De twee grote storingen die er het afgelopen jaar waren, de brand in Utrecht en het winterweer, waren samen goed voor een kwart van de tijd die werd gespendeerd aan het verhelpen van euvels.

In 2010 reden er per week 44.000 reizigerstreinen en tweeduizend goederentreinen over het Nederlandse spoor. Volgens Prorail reden er het afgelopen jaar meer treinen en namen meer mensen de trein. Het goederenvervoer over de Betuwelijn groeit fors.

Koperdiefstal

De spoorbeheerder maakt zich grote zorgen over de toenemende koperdiefstal op en rond het spoor. Vorig jaar werd bijna elke dag koper gestolen. Prorail zegt dat dat tot grote onveilige situaties kan leiden.

Ook de onbelemmerde treinenloop is in het geding. Er zijn nu extra inspecties en op honderden plekken zijn koperen kabels vastgezet met 25.000 klemmen.

Het zogeheten spoorlopen neemt fors toe. Op diverse plekken zijn camera's aangebracht die tijdig het spoorlopen in beeld brengen om gevaarlijke situaties voor te zijn.

Boete

Prorail denkt dat het nu de boete van 300.000 euro moet betalen die minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) voorlopig had opgelegd.

Die boete kreeg het spoorbedrijf omdat het de reizigers vorig jaar onvoldoende informeerde bij verstoringen op het spoornet. Dat zei financieel topman Eric Steeghs van Prorail tijdens een toelichting op het jaarverslag 2010.

De boete zou worden kwijtgescholden als Prorail in de eerste helft van dit jaar beter presteert. Steeghs denkt niet dat dat gaat lukken.