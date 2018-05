Ziekenhuis Emmen betaalt slachtoffers maagchirurg

Het gaat om tien cliënten van letselschadeadvocaat Pieter Jagersma uit Zuidwolde en zeventien van de Pals Groep in Emmen, zo maakten zij vrijdag bekend.

Volgens advocaat Jagersma erkent het ziekenhuis niet in alle gevallen aansprakelijkheid. ''Vaak is moeilijk vast te stellen wat er mis is gegaan. Omdat het ziekenhuis wel erkent dat er fouten zijn gemaakt, is een schikkingsvoorstel gedaan.''

Overleden

Alleen in de zaak van Herma Petersen uit Meppel, van wie de man na een maagverkleiningsoperatie overleed, is volgens Jagersma aansprakelijkheid erkend.

Maagchirug Nick R. werd in 2009 door het Scheper Ziekenhuis ontslagen toen bleek dat hij bij veel maagverkleiningsoperaties fouten had gemaakt. Vijf patiënten zijn overleden.

Vervolgen

Volgens Bert Heida van de Pals Groep worden aan zijn zeventien cliënten bedragen van 1000 tot 50.000 euro uitgekeerd. Het Openbaar Ministerie in Assen onderzoekt nog of het Nick R. kan vervolgen voor dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. In totaal hebben zestien slachtoffers en nabestaanden aangifte gedaan tegen R.