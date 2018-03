Achttien jaar cel voor doodschieten rapper

Het slachtoffer werd om het leven gebracht door een schot in zijn borst op een feest in een woning in de Van der Palmstraat in Rotterdam. Aanleiding zou een ruzie over meisjes zijn geweest.

De straf werd niet alleen opgelegd voor de doodslag op de rapper, maar ook voor andere zware misdrijven die de 25-jarige Edmar C. uit Amsterdam in 2009 in een tijdsbestek van krap zes maanden pleegde.

C., die grotendeels ontkent, maakte zich onder meer schuldig aan de ontvoering van een man in Almere die vervolgens werd gedwongen bij meerdere banken frauduleuze handelingen te plegen.

Ook had hij met een semi-automatisch wapen in Arnhem geschoten op een auto met drie inzittenden, die de aanslag wonderwel overleefden. De aanleiding voor deze schietpartij is onduidelijk gebleven.

Gebrek aan bewijs

Dat de straf lager uitviel dan de 26,5 jaar die de aanklager had geëist, kwam doordat de rechtbank moord op de rapper niet bewezen achtte en C. ook wegens gebrek aan bewijs vrijsprak van andere ten laste gelegde geweldsdelicten, waaronder een moordpoging.

Een handlanger van C., de 20-jarige Denisson A. uit Vlaardingen, kreeg een gevangenisstraf van zeven jaar. Hij was volgens de rechtbank betrokken bij de ontvoering en de schietpartij in Arnhem.