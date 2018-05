Gewonden bij overval Rotterdam

Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. Een politiewoordvoerder kon niet zeggen hoe ernstig hun toestand is.

Op het moment van de overval waren er twintig medewerkers aanwezig in het pand. Een onbekend aantal daders wist het goed beveiligde terrein binnen te dringen. Of en hoeveel geld er is buitgemaakt, kon de politie nog niet zeggen.

De melding van de overval kwam om iets na 06.00 uur binnen. Een arrestatieteam doorzocht het pand, maar de overvallers waren al gevlucht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Volgens RTV Rijnmond is er geschoten met machinegeweren.

Files

Op snelwegen in de buurt, de A20 en de A13, ontstonden korte tijd files omdat de politie de afritten naar het bedrijventerrein waar SecurCash is gevestigd, had afgesloten.

De politie doet onderzoek op het bedrijventerrein. Zo wordt de administratie bekeken en worden medewerkers gehoord.

Reactie woorvoerder politie tegenover RTV Rijnmond: beluister audiofragment.

