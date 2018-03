Duizenden euro's ingezameld voor Japan

Met tatoeages, rommelmarkten en concerten zamelden diverse personen geld in om hun meeleven met de Japanners te laten blijken. Dat leverde duizenden euro's op, die voornamelijk naar het Japanse Rode Kruis gaan.

'Tatoekoning' Henk Schiffmacher zorgde ervoor dat zaterdag circa twintig tatoeshops in Nederland, Italië en de VS tatoeages zetten voor Japan. Dat leverde volgens hem per winkel meer dan 2000 euro op.

Een Japanse bazaar in Amstelveen bracht zaterdag ongeveer 15.000 euro in het laatje voor het Japanse Rode Kruis, blijkt volgens de organisatie uit de eerste tellingen.

De bazaar werd bezocht door 600 à 700 mensen, die gezamenlijk 1500 euro entree betaalden. De rest van de donaties voor Japan werd bijeengebracht met onder meer de verkoop van tweedehandsspullen en de huur van kraampjes.

Benefietconcert

Tijdens een benefietconcert zaterdagavond in de Church of Our Saviour in Den Haag luisterden ruim 600 bezoekers naar klassieke en traditionele muziek en doneerden zij in totaal bijna 13.000 euro, aldus een woordvoerster.

Studenten en afgestudeerden van het Conservatorium van Amsterdam gaven zondag een concert. Saeko Oguma (altviool), Makiko Goto (koto), Willem Brons (piano), Harrie Starreveld (fluit) en enkele studenten traden op. Dat heeft bijna 6600 euro opgeleverd. Daar komt nog wat bij door een concert van een pianiste.

Het collectief Japan Helpen Kan organiseerde zaterdagavond een stille tocht in het centrum van Amsterdam om de slachtoffers van de ramp in Japan te herdenken. Hierbij liepen ongeveer 300 personen mee, die ten minste 800 euro inzamelden.

Hardlopers

Ook de sportieve mens sprong op de bres voor Japan. Tijdens de Zandvoort Circuit Run op zondag konden lopers geld doneren aan Stichting ShelterBox, die boxen met onder meer een familietent levert aan rampgebieden als Japan.

Een verheugde voorzitter liet na afloop weten dat zondag duidelijk was dat de actie ''in ieder geval vijftien tenten heeft opgeleverd ter waarde van 750 euro''. Een 35-jarige Japanse zamelde er met haar hardloopgroepje ongeveer 500 euro in.

''Mijn familie woont niet in het gebied van de tsunami, maar mijn grootouders hebben de gevolgen van aardbevingen aan den lijve ondervonden. Ik ben blij dat ik iets voor mensen in vergelijkbare situaties kan doen.''

De totale opbrengst is pas op 4 april bekend.