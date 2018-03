Rotterdam krijgt nieuw dancefestival

Met het evenement wil Langenbach het imago van Rotterdam als uitgaansstad uit het slop trekken. Het nieuwe festival draait om meer dan alleen dancemuziek.

''Het is een multidisciplinair festival met muziek, mode en beeldende kunst. Alle subculturen komen hier bijelkaar'', aldus Langenbach.

Het Now & Wow festival vindt in september plaats, de locatie is nog niet bekend.

Befaamde club

Door de naam blikt het festival terug op de befaamde club Now & Wow in de Maassilo, die in de jaren na de millenniumwisseling grote populariteit genoot bij het uitgaanspubliek.

''Het is geen nostalgie. We pikken de Now & Wow-activiteiten weer op en zetten ze in het nu'', aldus Langenbach.

Brief

Rotterdamse wethouder Dominic Schrijer (Wethouder Werk, Sociale Zaken en Stedelijke Economie) informeerde de gemeenteraad onlangs per brief over de plannen voor het festival.

Volgens Schrijer wordt onder meer met het evenement een ''eerste start gemaakt met de verlevendiging van de dancesector in Rotterdam''.