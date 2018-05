Tractor trekt slachtoffers op het droge

De twee mannen die het ongeval zagen gebeuren ondernamen actie nog voordat de hulpdiensten arriveerden, meldde de politie zondag.

De 45-jarige bestuurster was met haar auto in een bocht door onbekende oorzaak in een slip geraakt waardoor deze op de kop in een sloot terecht kwam.

Doordat de twee toevallig passerende dorpsbewoners de auto meteen met een sleepkabel op het droge trokken, konden de hulpverleners even later direct hulp verlenen.

Het 11-jarige meisje en haar moeder zijn overgebracht naar een ziekenhuis. De toestand van het meisje was op dat moment kritiek. De moeder had last van onderkoelingsverschijnselen.