Treinverkeer Den Haag ontregeld door brandje

Volgens spoorbeheerder ProRail reed het treinverkeer rond Den Haag HS rond één uur weer volgens de dienstregeling.

De brand brak iets na half tien uit in de trein die op het station stond. De locomotief is buiten het station gesleept, zodat de brand weinig overlast zou veroorzaken.

Het vuur is veroorzaakt doordat isolatiemateriaal in de locomotief vlam vatte. De oorzaak daarvan is nog niet bekend.

Geen risico

Het was lastig de brand te bestrijden, stelde een woordvoerster, maar er was geen risico dat de brand zich zou uitbreiden. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het enige treinverkeer dat last van het brandje had, waren de verbindingen tussen Rotterdam en Den Haag HS, en Den Haag HS en Den Haag Centraal. Hier reden minder treinen.

Derde keer

Het is de derde keer in korte tijd dat het treinverkeer hinder ondervindt van een brand. Vrijdag lag het treinverkeer rond Schiphol enige tijd plat door rookontwikkeling in een treinstel als gevolg van een technisch mankement.

Een week daarvoor was het treinverkeer rond Utrecht twee dagen ernstig ontregeld nadat er brand was uitgebroken in de verkeersleidingspost van ProRail in Utrecht.