Bestuurslid AzG weg vanwege banden regime

Hij deed dat vanwege zijn werk voor de omstreden regering van Equatoriaal Guinea. Aanleiding voor zijn aftreden is een reportage van het VPRO/VARA-programma Argos waarin de banden met de regering aan het licht kwamen.

Mensenrechtenorganisaties zien de regering van het West-Afrikaanse land als corrupt en dictatoriaal.

Artsen zonder Grenzen was bij de aanstelling van Blaisse in maart op de hoogte van zijn werk via zijn consultancybureau Pilgrims. Bij nader inzien beseft de hulporganisatie nu dat dit tot problemen leidt.

''De betaalde werkzaamheden van Mark Blaisse voor de overheid van Equatoriaal Guinea laten zich moeilijk combineren met zijn activiteiten als bestuurslid van Artsen zonder Grenzen'', aldus Artsen zonder Grenzen tegenover Argos. ''Het is nu duidelijk dat wij de onwenselijkheid van deze combinatie hebben onderschat. Wij zullen hier in de toekomst zorgvuldiger mee omgaan.''

Blaisse bevestigde vrijdag dat van tevoren was afgesproken dat hij zou opstappen als hij op een of andere manier in opspraak zou komen vanwege zijn werk. Hij meldde bij zijn aantreden dat zijn bedrijf onder andere zaken doet met landen die niet ''helemaal loepzuiver'' zijn, maar dat dit in overleg werd geaccepteerd.

''Kennelijk denken ze daar bij Artsen zonder Grenzen nu anders over. Als je alleen op mensenrechten focust, kun je met niemand meer zaken doen. Je kunt ook van binnenuit proberen iets te doen aan bijvoorbeeld de vrijheid van de media.''