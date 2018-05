KLM vliegt niet op Jakarta vanwege aswolken

De vlucht van Amsterdam naar Jakarta verloopt via een tussenstop in Kuala Lumpur in Maleisië. Het eerste deel van het traject wordt wel afgelegd.

KLM heeft de maatregel uit voorzorg genomen. Het is niet duidelijk of de vluchten de komende dagen hervat worden. KLM bekijkt van dag tot dag hoe de aswolk zich ontwikkelt.

Passagiers die vastzitten in Jakarta of Kuala Lumpur hebben de keuze om af te wachten of hun vlucht om te boeken naar een maatschappij die nog wel vliegt.

Aswolken

Niet alleen KLM maar veel meer luchtvaartmaatschappijen vliegen zaterdag niet van en naar de Indonesische hoofdstad Jakarta, vanwege de aswolken. Dat meldde een woordvoerder van de internationale luchthaven Soekarno-Hatta in Jakarta.

Volgens de woordvoerder van de luchthaven gaat het om een voorzorgsmaatregel. ''De as van de Merapi heeft Jakarta nog niet bereikt."

Tot nu toe werden volgens de woordvoerder 36 vluchten van elf luchtvaartmaatschappijen geannuleerd.

Onder andere Singapore Airlines, AirAsia, Emirates, Malaysia Airlines, JAL, Turkish Airlines, Lufthansa en China Airlines vliegen niet.