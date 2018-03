Overheden zitten al goed in het strooizout

De gemeente Amsterdam heeft afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat en leveranciers over tussentijdse leveringen van strooizout. Daarmee hoopt zij over voldoende middelen te beschikken om gladheid dit jaar beter te bestrijden.

Amsterdam heeft expliciet de prijs van het strooizout vastgelegd om te voorkomen dat de gemeente hogere prijzen moet betalen als er weer schaarste optreedt.

Rotterdam

Rotterdam heeft dubbel zoveel strooizout ingeslagen als vorig jaar. Eerder had de gemeente 1700 ton klaar liggen, dit jaar ligt er 3500 ton in de opslag. Den Haag laat weten evenveel zout op voorraad te hebben als voorgaande jaren.

Wel heeft vervoerder HTM extra porties achter de hand, om situaties als vorige winter te voorkomen. Toen lag het openbaar vervoer in de Haagse binnenstad regelmatig plat door de sneeuw en ijzel.

Utrecht

De gemeente Utrecht zet vooral in op goede communicatie met inwoners, onder meer via een website over strooien wanneer het winterweer toeslaat. De Domstad heeft 2500 ton strooizout besteld, 500 ton meer dan normaal het geval is.

De provincie Zuid-Holland laat weten dat de depots goedgevuld zijn. Noord-Brabant slaat strategisch extra zout in.

Kerst

Alle opslagplaatsen in Zeeland, Flevoland en Noord-Holland liggen al vol zout, terwijl dat normaal gesproken pas tegen de kerst het geval is. Er is genoeg strooizout om alle provinciale wegen twintig keer te strooien.

In een normale winter gebeurt dit tussen de 25 en dertig keer; vorige winter moest Zeeland de wegen zestig keer strooien. De provincie Groningen heeft extra geld uitgetrokken voor het bestrijden van gladheid in de komende winter.

Grimmig

Het KNMI durft overigens niet te voorspellen of het weer de komende maanden grimmig gaat worden. ''Het Nederlandse klimaat is zeer grillig'', legt weerman Harry Geurts uit. ''En zeker de winters zijn lastig te voorspellen.''

Volgens Geurts waren de laatste twee winters koud maar ging de afgelopen winter ook gepaard met veel sneeuwval. ''Dat leidde tot de meeste problemen, niet de extreme vrieskou.''