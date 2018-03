Verdachte lugubere moord langer vast

Het lichaam van de 41-jarige Noteboren uit Schinnen werd vorig jaar in stukken gesneden gevonden langs een Belgische snelweg.

Maandag is de recherche in en om twee woningen van de verdachte in Stevensweert en Obbicht begonnen met sporenonderzoek.

Onnodig

Het onderzoek in Obbicht is nog steeds niet afgrond en gaat vrijdag verder, aldus een woordvoerster.

Advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen is boos op justitie omdat hij niet het volledige dossier heeft ontvangen en omdat zijn cliënt volgens hem onnodig in strenge detentie blijf vastzitten en geen contact met de buitenwereld mag hebben. Hij is bezig met twee bezwaarschriften.