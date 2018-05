Sensatiepers Peru heeft Joran al veroordeeld

De krant Peru21 zegt: ''Achter de tralies''.

De verontwaardiging over de moord op Flores door een buitenlander is groot in het Zuid-Amerikaanse land en voor veel mensen is zijn schuld eigenlijk al bewezen.

Onderweg van de Chileens-Peruaanse grens na zijn uitzetting door Chili werd hij voor moordenaar uitgemaakt en geslagen met een koffer.

Op de vrijgegeven videobeelden uit het hotel TAC, waar hij verbleef, blijkt dat hij met Flores zijn kamer binnenging. Gekleed in een andere blouse en met bagage kwam hij er een paar uur later weer uit. Waterdicht bewijs, oordeelt de sensatiepers.

Trofee

De autoriteiten hebben op de publieke verontwaardiging ingespeeld door Van der Sloot tot drie keer toe voor de opgetrommelde pers te laten langslopen, als trofee.

Maar de radiostations waarschuwen ook voor lichtzinnigheid bij jongeren. Je inlaten met onbekenden is eigenlijk onverantwoord, vooral voor meisjes.

Ricardo Flores, vader van Stephany, heeft ook het boetekleed aangetrokken en gezegd dat hij misschien wat meer aandacht aan zijn dochter had moeten besteden.

Casino

Volgens Flores zijn er ook videobeelden waarop te zien is dat het koppel vorige week zondag voor zonsopgang van een casino naar het hotel loopt. Ze hadden elkaar in het casino ontmoet tijdens een pokertoernooi.

De vader denkt dat Van der Sloot zijn dochter met drugs heeft verdoofd en dat hij haar heeft vermoord omdat ze zich tegen verkrachting verzette. De politie onderzoekt of Van der Sloot haar een verkrachtingsdrug zoals GHB heeft gegeven.

Binnen twee weken moet duidelijk zijn of de twee seks hebben gehad en of er alcohol is gedronken. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen gevonden dat van verkrachting sprake is. Het slachtoffer had haar kleren nog aan.

Hechtenis

De voorlopige hechtenis van Joran van der Sloot is verlengd tot zeven dagen. Dat meldden Peruaanse media zaterdagavond (lokale tijd).

Normaal gesproken moet binnen 24 uur besloten worden wat er met een verdachte gaat gebeuren, waarna de verdachte de politiecel moet verlaten.

De openbaar aanklaagster verzocht echter eerder op zaterdag om die periode uit te breiden tot zeven dagen. Een Peruaanse rechter heeft dit verzoek nu gehonoreerd.

Celstraf

Als de Nederlander Joran van der Sloot wordt veroordeeld voor moord op de 21-jarige Peruaanse Stephany Flores, kan hij tussen vijftien en 35 jaar celstraf krijgen.

Een veroordeling voor roof met de dood als gevolg kan hem levenslang opleveren. Dat heeft de Peruaanse strafrechtspecialist Mario Amoreti zaterdag tegen het ANP gezegd.