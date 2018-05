Amsterdam en Utrecht smerig door staking

In Amsterdam is vooral het centrum van de stad een bende. Vuilnisbakken puilen uit en er ligt overal zwerfvuil. Her en der liggen stapels vuilniszakken. Die zijn vooral op de Nieuwmarkt behoorlijk hoog. Een stapel is bijna een meter, een andere zelfs bijna 2 meter.

De straten waar de proloog van de Giro d'Italia plaatsvond, waren zaterdag nog even schoon als altijd. De reinigers hadden namelijk toegezegd die vlak voor de wielerwedstrijd nog een keer schoon te maken. Zondag begint het vuil zich ook daar op te hopen.

Rembrandtplein

De binnenkant van het Centraal Station was onlangs nog wekenlang een bende door een staking van schoonmakers, nu is het plein voor het station bezaaid met vuil. Het Rembrandtplein, een van de populairste uitgaanspleinen van Amsterdam, ligt er opvallend schoon bij.

Ondernemers hebben er een aantal hekken neergezet, waarachter ze hun vuilniszakken gooien.

Ongedierte

Utrecht begint inmiddels te ruiken naar vuilnis. De vele zakken die opgestapeld liggen langs de kant van de weg zijn veelal opengetrokken door katten en ongedierte. Ook de wijken om de binnenstad heen beginnen inmiddels te vervuilen.

De stapels zakken groeien met de dag. Normaal gesproken haalt de gemeente dagelijks 325 ton huisvuil op, dat nu dus blijft liggen.

Dagjesmensen

Dagjesmensen hebben zondag, naast de komst van de Giro d'Italia, één ander belangrijk gespreksonderwerp: de smerigheid van de stad. ''Ja, de schoonmakers staken, ik weet het. Niets aan te doen'', verzucht een toerist die net het met troep bezaaide busstation is overgestoken.

De straatvegers staken in Utrecht sinds de nacht na Koninginnedag, de overige ambtenaren van de reinigingsdienst hebben zich er op 6 mei bij aangesloten. In Amsterdam begon de staking ook op die dag. De reinigers in beide steden willen het werk pas weer oppakken als er een cao-akkoord is bereikt.

De vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werden het tijdens overleg op vrijdag nog niet eens over een nieuwe cao. Ze praten volgende week verder. Utrecht en Amsterdam hebben de staking erkend tot in ieder geval 12 mei.