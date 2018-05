Giro trekt 150.000 toeschouwers in Amsterdam

Een woordvoerster van de gemeente meldde zaterdag dat er zich geen incidenten in de hoofdstad hebben voorgedaan tijdens het evenement. Politie en gemeente zijn tevreden, aldus de woordvoerster.

De Giro d'Italia leidde zaterdagmiddag tot de verwachte drukte in Amsterdam. De wielerwedstrijd begon rond twee uur met een individuele tijdrit door het centrum van de stad.

Olympisch Stadion

Met name bij het Museumplein, de start, en het Olympisch Stadion, het eindpunt, was het zaterdag een drukte van belang. Daar stonden meerdere rijen toeschouwers langs de dranghekken om een glimp van de renners op te vangen.

Ook langs andere delen van het parcours - bijvoorbeeld op het Muntplein en bij het Sarphatipark - was het flink druk. Het publiek trakteerde vooral de renners van de Raboploeg op een luid applaus.

Parcours

De rit van zaterdag had de nodige gevolgen voor het verkeer. Het parcours was afgezet met hekken, hierdoor reden veel trams een andere of kortere route of helemaal niet.

Op de ringweg A10 was de afrit S108 (VU en Olympisch Stadion) in de richting van het centrum van Amsterdam afgesloten. Volgens een woordvoerder van de gemeente hebben de afzettingen echter niet tot problemen geleid.

De Giro is in totaal drie dagen in Amsterdam. Zondag is er nog een rit van de hoofdstad naar Utrecht, maandag van Amsterdam naar Middelburg.

Giro d'Italia