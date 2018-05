Stationsperron Gilze-Rijen staat op instorten

Dat meldt dagblad BN/DeStem.

Het risico bestaat dat delen van het zogeheten middeneiland instorten door trillingen van passerende treinen.

ProRail heeft het probleem op Koninginnedag ontdekt en meteen maatregelen genomen. Het perron wordt tijdelijk gestut met planken en balken.

Treinen moeten op het betreffende punt voorlopig onder meer langzaam rijden. en goederenvervoer wordt omgeleid.

Opgelost

Een woordvoerder van ProRail laat weten dat nog niet duidelijk is hoe snel het probleem opgelost gaat worden. "Het kan zijn dat we het in één keer binnen 52 uur doen. Dan ligt al het treinverkeer stil. Een andere optie is dertig dagen achtereen in korte periodes gedeeltes aanpakken."

Ook doorgaand verkeer in Gilze-Rijen ondervindt hinder van het probleem. Doordat treinen nu langzamer rijden, neemt de wachttijd bij de spoorwegovergangen toe.

ProRail heeft extra toezichthouders ingezet om te voorkomen dat ongeduldige mensen op eigen houtje gaan oversteken.

Hinder

Een medewerker van de NS laat weten dat doorgaande reizigers nauwelijks hinder zullen ondervinden van de snelheidsbeperkingen.

"De stoptreinen moeten daar sowieso stoppen. Alleen de intercity's rijden een stuk langzamer en dat leidt tot enkele minuten vertraging."