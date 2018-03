Nader onderzoek naar vaccin Q-koorts

Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) zullen het onderzoek uitvoeren.

Aanleiding is een onderzoek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis deze week, waaruit blijkt dat de bacterie die de Q-koorts veroorzaakt (Coxiella burnetii) na vaccinatie van dieren in de melk terecht kan komen. Daardoor zou een schijnbesmetting kunnen ontstaan. De geitenhouders zijn daar ongerust over.

Resultaten

Volgens de woordvoerder van Landbouw is de onderzoeksopzet van het Jeroen Bosch Ziekenhuis niet bekend en is ook niet duidelijk of de resultaten kloppen. Twijfel is er niet, aldus de woordvoerder van Landbouw, maar toch volgt nader onderzoek voor de zekerheid. De huidige maatregelen en geplande ruimingen gaan gewoon door.

Ook de onderzoeksopzet van het nieuwe onderzoek is nog niet helemaal duidelijk. De Tweede Kamer krijgt daarover volgende week een brief, aldus de woordvoerder van het departement.