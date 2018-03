Man die vier mensen doodreed blijft vast

De rechtbank in Rotterdam bepaalde dat dinsdag, nadat de advocaat van de verdachte had gepleit voor een schorsing van de hechtenis.

De zware aanrijding in de deelgemeente Delfshaven kostte vier mensen het leven. Twee mensen overleden ter plekke, de twee anderen overleden korte tijd later in het ziekenhuis.

Een vijfde inzittende raakte lichtgewond. De verdachte reed in een pick-up truck; de dodelijke slachtoffers zaten in een personenauto. Riazatelie A. reed bijna 150 kilometer per uur, waar maar 30 kilometer per uur was toegestaan.

Eerder incident

Dinsdag vond een zogenoemde pro-formazitting plaats. De zaak wordt binnen drie maanden opnieuw behandeld. De man wordt er ook van verdacht eerder dat jaar opzettelijk iemand te hebben aangereden.

De advocaat bepleitte dat A. in de gevangenis niet aan de verwerking van het incident toekomt. Volgens de advocaat zit hij namelijk op slot en kan hij niet met een goede verklaring komen.

Diepe wond

Het zou beter zijn geweest als hij thuis onder arrest was geplaatst. ''Ik heb dit nooit gewild. Het is een hele diepe wond die niet makkelijk zal helen'', zei A.

De rechters besloten echter anders.