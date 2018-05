'Materieelbudget Defensie is op'

Op de missie in Uruzgan wordt echter niet bezuinigd. In de mail zegt directeur van de Defensie Materieel Organisatie Lex Hendrichs dat geen nieuwe contracten worden afgesloten.

Dit zou gevolgen hebben voor de vervanging van pantservoertuigen of helikopters. Ook de aanschaf van munitie en kleding wordt teruggebracht tot 'slechts de absoluut noodzakelijke hoeveelheden'.

In 2009 is het budget met 120 miljoen euro overschreden. Om dat gat te vullen is volgens de krant budget van dit jaar gebruikt, waardoor het nu al op is. Hierdoor zou het niet lukken leveranciers op tijd te betalen. In de top van het leger wordt volgens De Telegraaf druk overlegd over hoe dit op te lossen.