Koningin Beatrix 72 jaar

Alleen koning Willem III zat op een hogere leeftijd op de troon. Hij stierf in 1890 als regerend vorst, toen hij 73 jaar was. Ook geen stadhouder was op de leeftijd van Beatrix nog in functie.

Koningin Juliana was 70 toen ze, op de 42e verjaardag van haar dochter en opvolgster Beatrix, in 1980 bekendmaakte dat ze ermee ging stoppen omdat ''haar krachten gingen afnemen''. De huidige troonopvolger prins Willem-Alexander wordt in april 43 jaar.

In Europa behoort Beatrix qua leeftijd echter tot de middenmoot. De Britse koningin Elizabeth (83), koning Albert van België (75), koning Juan Carlos van Spanje (72) en koning Harald van Noorwegen (72) zijn (net) wat ouder dan de Nederlandse vorstin.

Actief

Beatrix is als staatshoofd nog volop actief, al zit de agenda niet meer bomvol. Voor midden dit jaar staat een staatsbezoek aan Noorwegen op het programma. Van 1 tot en met 3 juni brengt ze een bezoek aan het Scandinavische land.

Op 30 april viert Beatrix met haar gezin Koninginnedag in Wemeldinge en Middelburg, in de provincie Zeeland.

De dramatische gebeurtenissen tijdens de viering in Apeldoorn afgelopen jaar zullen de leden van de koninklijke familie niet vergeten zijn, maar ongetwijfeld zal er ook stil worden gestaan bij het 30-jarig regeringsjubileum van Beatrix die dag.

Populair

Nederlanders vinden dat de vorstin voorlopig mag aanblijven als staatshoofd, bleek zaterdag uit een peiling onder 26.000 deelnemers aan het EenVandaag Opiniepanel. Beatrix heeft bovendien haar oudste zoon verdrongen van de tweede plaats van populairste leden van het koningshuis.

Willem-Alexander moest vooral aan populariteit inboeten door de kwestie rond het vakantiehuis in Mozambique. Prinses Máxima is het meest geliefd.

Koningin Beatrix