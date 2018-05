Duitsland niet bij herdenking 4 mei

Ze komen met het bericht nadat de Duitse ambassadeur in Nederland Thomas Laüfer eerder in het programma De Oorlog van de NPS had gezegd dat hij hoopte dat Duitse ambassadeurs in de toekomst bij de plechtigheid gaan worden toegelaten.

Duitse ambassadeurs mogen op 4 mei niet officieel naar de Dam komen, omdat het nog te gevoelig ligt, zei hij in het programma.

"Als we echt werk willen maken van de verzoening, horen we ook in Amsterdam te zijn", vertelde de ambassadeur.

Misverstand

In de gezamenlijke verklaring zeggen de ambassadeur en het organiserende comité echter dat de herdenking een nationaal karakter heeft en dat er sprake is van een misverstand.

Omdat de herdenking een nationaal karakter heeft, zijn er geen officiële vertegenwoordigers van andere landen aanwezig. "Vanuit die opzet is ook de Duitse ambassadeur niet officieel aanwezig."