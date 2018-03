Prorail tevreden over trein zonder spoorboekje

Spoorbeheerder Prorail, de NS en de goederenvervoerders concluderen dat op basis van een evaluatie. Van de treinreizigers reageerde 80 procent positief, aldus het onderzoek.

ProRail oordeelt dat een langere proef in een drukkere periode nodig is om te kijken of hoogfrequent treinverkeer in de toekomst structureel mogelijk is.

Een nieuwe proef staat gepland in het najaar van 2010, kondigde de spoorbeheerder vrijdag aan.

Ongemak

Van de ondervraagde reizigers had iets meer dan de helft ook enig ongemak door veranderde aansluitingen en gewijzigde vertrek- en aankomstperrons of een extra overstap. Deze hinder was volgens Prorail onvermijdelijk omdat de dienstregeling in de rest van het land ongewijzigd bleef.

Spoorwegovergangen bleven door de proef gemiddeld vijf minuten per uur langer gesloten voor kruisend verkeer dan normaal, wezen metingen uit.

De sluitingstijden lopen uiteen van 11 tot 28 minuten per uur. Op sommige plekken bleven de spoorbomen langer dan twee minuten aaneengesloten dicht.

Logisch

Verkeerswethouder Willem Kraanen van Vught, één van de kritische gemeenten aan het spoor, noemde het vrijdag logisch dat er een vervolg op de proef komt.

Vught liet zelf aanvullend onderzoek doen naar de geluidhinder van de extra treinen en heeft vastgesteld dat die verdubbelt (3 decibel extra) en boven de norm uitkomt. De gemeente constateert bovendien dat de paar minuten per uur dat de spoorbomen dicht zijn een substantiële toename van 10 tot 15 procent is.