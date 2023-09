Veerdienst Ameland vaart rest van het jaar aangepaste dienstregeling

De boot tussen het Friese Holwert en Ameland zal de rest van het jaar varen volgens de aangepaste dienstregeling die in augustus inging.

Het aanpassen van de dienstregeling was nodig omdat de veerboten elkaar niet meer goed konden passeren. De vaargeul was te smal geworden door dichtslibben.

De boten moeten nu, als het nodig is, op elkaar wachten in speciale passeervakken. Als er voldoende water in de vaargeul is varen beide schepen door, maar als de waterstand te laag is ligt een van de veerboten stil bij het passeren. De oversteek duurt door de aanpassing wel wat langer, vijf kwartier in plaats van een uur.