Politie ontvangt 150 tips over identiteit vermoorde vrouwen in Nederland

De politiediensten van Nederland, België en Duitsland hebben de afgelopen maanden meer dan zevenhonderd tips ontvangen over 22 mogelijk vermoorde meisjes en vrouwen in de drie landen. Zo'n 150 tips hebben te maken met zaken in ons land.

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse politie gingen de meeste Nederlandse tips over het 'Heulmeisje'. Het stoffelijk overschot werd in 1976 gevonden bij de voormalige parkeerplaats De Heul in Maarsbergen. Over deze zaak kwamen dertig tips binnen, waarvan de politie ongeveer een derde "serieus" noemt. De politie onderzoekt alle tips "van a tot z" op bruikbaarheid.

De 22 zaken zijn onderdeel van de campagne Identify Me, die in mei werd gelanceerd. De Nederlandse, Belgische en Duitse politie en Interpol werken samen aan de campagne om de identiteit te kunnen achterhalen van de meisjes en vrouwen die in de afgelopen decennia door geweld om het leven gekomen zijn. De slachtoffers werden in een van de drie landen achtergelaten.

Op de lijst van slachtoffers staan negen Nederlandse zaken. Daaronder zijn die van het 'Heulmeisje' en het meisje van Teteringen, dat in 1990 dood werd gevonden in de bossen van dat Brabantse dorp.