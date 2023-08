In steeds meer landen onderzoek naar Canadees die 'suïcidepakketten' verkocht

Steeds meer landen doen onderzoek naar een Canadese kok die online "zelfdodingspakketten" heeft verkocht. Na het Verenigd Koninkrijk, Italië en de Verenigde Staten opent nu ook de Nieuw-Zeelandse politie een onderzoek naar verdachte sterfgevallen.

In Canada is de 57-jarige Kenneth Law al aangeklaagd. Law werkte als chef in een hotel in Toronto en werd in mei opgepakt door de Canadese politie. Volgens The Guardian had hij aan een undercoveragent toegegeven dat er "veel, veel, veel, veel" mensen zijn omgekomen door het middel dat hij ze had verkocht.

De Canadese politie denkt dat Law klanten in meer dan veertig landen had. Hij zou zo'n twaalfhonderd pakketten hebben verkocht om mensen te helpen bij zelfdoding.

Volgens de Britse politie kunnen in het Verenigd Koninkrijk 88 sterfgevallen in verband worden gebracht met Law. Ook in Ierland is deze week een onderzoek gestart naar sterfgevallen die mogelijk iets met de verkoop van middelen door Law te maken hebben.

Law moet komende maand voor de rechter in Canada verschijnen. Hij zegt dat hij zal ontkennen dat hij schuldig is.

In Nederland loopt een soortgelijke zaak. Alex S., een Eindhovenaar die het dodelijke Middel X verkocht, leverde niet alleen aan wanhopige individuelen. Uit een Spaanse bankrekening blijkt dat zes klanten samen voor 30.000 euro bestelden. Een dosis kostte 35 euro. S. stond in juli voor de rechter. Hij kreeg 3,5 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk, maar ging in hoger beroep.