Pakistaanse kinderen en docenten zitten vast in gondel op 300 meter hoogte

Zes kinderen en twee leraren zitten al urenlang vast in een gondel van een kabelbaan in Pakistan. Dat komt doordat een kabel is geknapt. De gondel hangt boven een bijna 300 meter diep ravijn. Een grote reddingsoperatie is opgezet.

De groep gebruikt de kabelbaan om een school in het berggebied rondom Battagram te bereiken. Dat ligt zo'n 200 kilometer ten noorden van de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.

Volgens autoriteiten zitten de kinderen en leraren al sinds middernacht (Nederlandse tijd) vast. Een kabel van de kabelbaan zou zijn geknapt. Pogingen om de kabel te herstellen, bleven zonder resultaat.

Reddingswerkers probeerden vervolgens de groep per helikopter te bereiken. Maar door harde windstoten liep die reddingspoging op niets uit. De Pakistaanse autoriteiten willen de kabelbaan niet verder uit balans brengen met de rotorbladen van de helikopter.

BBC News had telefonisch contact met een van de leraren aan boord. Volgens hem zijn de kinderen tussen de tien en zestien jaar oud. Een van de zestienjarigen is hartpatiënt en al ruim twee uur buitenbewustzijn, citeert BBC de leraar.

Waarnemend premier Anwar Ul Haq Kakar schrijft op X (voorheen Twitter) mee te leven met de slachtoffers. Ook wil hij veiligheidscontroles voor alle kabelbanen en stoeltjesliften in de omgeving.

Onscherpe beelden tonen de precaire situatie van de kinderen en leraren. Foto: Pakistan National Disaster Management Agency