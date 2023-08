Duizenden mensen zijn maandag in Bosnië en Herzegovina de straat op gegaan om te protesteren tegen femicide, nadat een 35-jarige man zijn ex-vrouw vermoordde en dat livestreamde op Instagram. Maar wat is femicide precies?

Femicide is het opzettelijk doden van vrouwen en meisjes door mannen, puur omdat ze vrouw zijn. Mannen worden 'gemotiveerd door haat, minachting, plezier of het gevoel dat ze de baas zijn over vrouwen', zegt het European Institute for Gender Equality.

De aanleiding kan verschillen. Vrouwen kunnen vermoord worden als gevolg van huiselijk geweld, uit pure vrouwenhaat of uit wraak. Daders kunnen er dan bijvoorbeeld niet mee omgaan dat hun relatie over is of dat hun vrouw een ander heeft.

Het begrip is door activisten bedacht en géén officiële (juridische) term. Iemand kan niet strafrechtelijk worden vervolgd voor femicide.