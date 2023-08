De boot van ARTIS won in die eerste categorie. De Amsterdamse dierentuin wilde met de boot duidelijk maken dat queer in de dierenwereld natuurlijk is. De boot 3 Layers won, net als vorig jaar, in de categorie statement. Er werden confronterende vragen gescandeerd, die de aandacht vestigen op "een verziekt klimaat", aldus de jury. De boot We Are Family verbeeldde het thema het beste. "Dit was de ultieme verbeelding van een zelfgekozen queer family", vond de jury. "Het maakt niet uit wie je bent, je behoort altijd tot de familie van mensen bij wie je je veilig en geborgen voelt."

Foto: ANP