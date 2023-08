Moslims over koranverbranding: 'Voelt als uitlokken: kijk, ze worden boos'

Koranverbrandingen in Zweden en Denemarken leidden de afgelopen tijd tot boze reacties van moslims. In beide landen zijn de grenscontroles opgeschroefd uit angst voor mogelijke represailles. Hoe kijken Nederlandse moslims hiernaar? En waarom ligt het zo gevoelig?

Voorzitter Muhsin Köktas van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) omschrijft de verbrandingen van korans in Zweden en Denemarken als "provocaties". "Zeker als je kijkt wáár het gebeurt, namelijk voor een moskee of een consulaat."

De verbrandingen werden de afgelopen weken georganiseerd door Irakese christenen. "De enige gedachte achter zo'n daad is: 'Ik hoop dat ik hiermee een boze reactie kan uitlokken. Want dan heb ik weer munitie en kan ik roepen: die moslims worden altijd maar boos en agressief'", denkt Köktas.

Het CMO is een samenwerkingsverband van 380 Nederlandse moskeeën en 10 moskeekoepels. Hun streven is om via dialoog bij te dragen aan een vreedzamere samenleving. "Acties als deze gaan alleen maar om haatzaaien en het verstoren van de harmonieuze verhouding", legt Köktas uit. "Dat wijzen wij bij voorbaat af."

0:47 Afspelen knop Duizenden Jemenieten protesteren tegen geplande Zweedse koranverbranding

'Deze oproep past in een negatief patroon'

Denemarken en Zweden verscherpten de grenscontroles vanwege de koranverbrandingen en de commotie daaromheen. Meer details over de mogelijke dreiging die tot dit besluit heeft geleid hebben beide landen nog niet gegeven.

CMO-voorman Köktas vreest dat dit soort besluiten onnodig tot zorgen leidt bij veel mensen. "Er zijn overal in de wereld gekken", zegt hij. "Dus ook onder moslims. Maar 99 procent zal niets doen met die boosheid. Die laten het uiteindelijke oordeel aan God."

Bovendien vinden veel moslims dat het oproepen tot het verbranden van korans past in een bepaald negatief patroon. "Het gebeurt te vaak dat wij als groep toch anders lijken te worden behandeld dan burgers die andere religies aanhangen", zegt de voorzitter van het CMO. "Ik vraag me af hoe de politiek zou reageren als op deze manier bijbels publiekelijk zouden worden verbrand."

'Druk duizend nieuwe korans en deel die uit'

De Koran is voor anderhalf miljard mensen een heilig boek, legt Köktas uit. "Je mag kritiek hebben op een geloof en je mag dat ook uiten. Maar je mag ook een mate van respect verwachten voor een boek dat voor zoveel mensen zo belangrijk is. Met zo'n verbranding zeg je: dat geloof van jou mag er niet zijn. Die boodschap druist in tegen alle vrijheid van godsdienst waar we in Nederland wel zeggen voor te staan."

Ook jurist en arabist Laila Al Zwaini noemde het verbranden van korans deze week in het radioprogramma Met het Oog op Morgen "een hele domme daad". Zij maakte de vergelijking met het werk van pyromanen en het aansteken van bosbranden. "Het enige doel van zo'n daad is om de islam en alles waar moslims voor staan te beledigen."

Zij weet zelf dit soort daden van zich af te laten glijden. "Een goede reactie zou kunnen zijn: er is er één verbrand, ik print er duizend bij en deel die uit in Zweden of Denemarken."

'Moslims ervaren sowieso veel discriminatie'

Maar Al Zwaini merkt tegelijkertijd dat de koranverbrandingen ook voor minder extremistische moslims een nieuw druppeltje kan zijn in een grote emmer van incidenten en ervaringen. "Moslims als groep ervaren bijvoorbeeld nog steeds meer discriminatie op de arbeidsmarkt", zegt ze. "Kijk naar het feit dat je geen politieagent meer mag worden wanneer je een hoofddoek draagt."

CMO-voorzitter Köktas is sowieso blij dat het in Nederland bij wet verboden is om in het openbaar korans te verbranden. Niet omdat het om een heilig boek gaat, maar omdat het gevaarlijk is om zaken in brand te steken. "Het verscheuren van een koran is soms wel toegestaan", legt hij uit. "Al kan dit dan weer per stad verschillen."

Denemarken en Zweden broeden nu op nieuwe wetten om koranverbrandingen mogelijk toch te verbieden. Maar Al Zwaini denkt niet dat dit per se iets oplost.

In Met het Oog op Morgen wees de wetenschapper op een resolutie die de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties recent goedkeurde. Hierin worden lidstaten opgeroepen meer moeite te doen om de internationale vrede te bevorderen, in plaats van de nationale veiligheid. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van inclusievere dialogen tussen bepaalde groepen of landen.

"We moeten veel meer kijken naar lokale initiatieven van religieuze leiders en maatschappelijke organisaties, ook in islamitische landen", stelt de arabist. In deze dialogen zouden overheden actiever een rol moeten pakken, zegt Al Zwaini. "Als je moslim bent en je laat dat zien, dan is dat niet meteen een teken dat je geen deel meer uitmaakt van de Zweedse of Deense of Nederlandse maatschappij. Moslim zijn is óók je vrijheid."