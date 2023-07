Organisatie Zomercarnaval betreurt geweldsincidenten tijdens festival

De organisatie van het Zomercarnaval in Rotterdam betreurt de geweldsincidenten tijdens het drukbezochte festival. Zaterdag waren er tijdens het evenement twee schietpartijen in de Rotterdamse binnenstad. Daarbij raakten drie mensen gewond.

"We leven mee met alle bezoekers die hiervan getuigen moesten zijn", zeggen Rotterdam Unlimited Zomercarnaval en de Stichting Zomercarnaval Nederland in een gezamenlijke verklaring. "Wij willen benadrukken dat de veiligheid en het welzijn van onze bezoekers te allen tijde onze hoogste prioriteit hebben."

De 36e editie van het Rotterdamse Zomercarnaval was vrijdag en zaterdag. Tijdens de straatparade trok een kilometerslange stoet met praalwagens, dansers en danseressen door de stad. Van tevoren was ophef ontstaan over het verbod op "vulgair dansen" dat de organisatie had ingesteld. Daarop is uiteindelijk niet gehandhaafd.