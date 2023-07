Weekweerbericht: Nat en relatief koud begin van augustus

Stabiel zomerweer is ver te zoeken. Voor de tijd van het jaar wordt het een koele week en misschien zelfs de natste van de hele zomer.

Aankomende week zien we zowel korte buien als periodes van langdurige regen. Lokaal, en dan vooral in de kustgebieden, kan er 60-75 mm regen vallen. Dat staat gelijk aan ongeveer een maandhoeveelheid regen. Tussen de buien door schijnt de zon wel regelmatig.

Normaal rond deze tijd van het jaar liggen de temperaturen tussen 22 en 23 graden in Noord-Nederland en ruim 25 graden in het zuiden en zuidoosten. De maximale temperatuur zal deze week een graad of 22 zijn in de zuidelijke provincies, en dan alleen op dagen met een beperkt aantal buien en wanneer de zon wat vaker doorbreekt.

Volg dit onderwerp Wil je elke dag het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte

Het weer wijkt af van de afgelopen jaren, waarin het in juli en augustus vooral heet en extreem droog was. De uitzondering daarop was 2021; in dat jaar kwamen de zon en warmte pas in september weer terug. Niet alleen Nederland heeft hiermee te maken, ook in delen van Noord-Spanje, Frankrijk en Italië vallen de temperaturen komende week lager uit dan gemiddeld.