Leger van Niger kiest tóch kant van coupplegers: 'Om bloedbad te voorkomen'

Het leger in Niger kiest toch de kant van het groepje militairen dat woensdag de macht greep in het West-Afrikaanse land. Het legt zich bij de staatsgreep neer om "een bloedbad te voorkomen" en de inmiddels afgezette president te beschermen.

De presidentiële garde van president Mohamed Bazoum greep woensdag de macht. Bazoum werd afgezet en gevangen gehouden in het presidentieel paleis in de hoofdstad Niamey. Volgens buitenlandminister Hassoumi Massoudou is Bazoum in goede gezondheid.